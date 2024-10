Umbria allerta meteo arancione della Protezione Civile

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) LaRegioneha diramato per il 3 ottobre un'per rischio idrogeologico in tutte le zoneregione, un'gialla per rischio temporali in tutte le zoneregione, un'gialla per rischio idraulico in tutte le zoneregione e