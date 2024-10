Ultrà milanisti e interisti non rispondono al gip di Milano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere i primiedinterrogati stamattina nel carcere milanese di San Vittore, davanti al gip Domenico Santoro e ai pm, dopo il maxi blitz di due giorni fa della Dda milanese, di Polizia e Gdf. In particolare, sono rimasti in silenzio Francesco Lucci, difeso dall'avvocato Jacopo Cappetta e tra i capi della curva Sud milanista, nonché fratello del leader Luca (sarà sentito più avanti, non stamattina come scritto in precedenza), Riccardo Bonissi e Luciano Romano, anche loro accusati di far parte dell'associazione per delinquere della curva rossonera.