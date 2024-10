Ultime Notizie Roma del 02-10-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura di quasi 200 missili iraniani che ieri sera hanno sorvolato i suoi territori non hanno fermato le operazioni di Israele Libano nella notte nella mattinata sono gli Presi i bombardamenti verso una serie di obiettivi io esco la colpa sicuramente il tuo del paese la capitale Beirut in particolare l’esercito di Tel Aviv esortato i civili ad allontanarsi da due edifici ed bolla annunciato di avere dei spinta alcune truppe della IDF nel sud del Libano se la notizia fosse confermata sarebbe il primo scontro diretto su terra tra la milizia filo tira nell’esercito israeliano la tensione resta alta Secondo Axios Che c’entra alti funzionari italiani Tel Aviv starebbe pianificando una grande era presa da lanciare entro pochi giorni girano sicura di non pianificare altri Raid ...