Ultime Notizie Roma del 02-10-2024 ore 08 | 10

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo all’estero missili iraniani su Israele quasi tutti abbattuti i nuovi raidirette live sul Libano si contano 55 morti un mese a Tirano vendicato omicidio di natura in italiano grave errore l’iran da pagherà tajani photosì charter per evacuare gli italiani la stretta di mano All’inizio la stretta finale con lo scambio di un paio di battute e in mezzo a un dibattito civile a tratti quasi amichevole il conforto confronto tra i due candidati dice alle presidenziali sans e volto andato in scena negli Stati Uniti in prima serata non è caduto Nello scontro a metterci mattone l’insulto i due Sfidanti hanno parlato di politica Nespresso posizioni opposte su tutto dal emergenza migranti e le nella diffusione delle Armi al la trivellazione petrolifera dal diritto di aborto al cambiamento ...