UCI Cinemas apre una sala Imax a Verona con l' anteprima di Joker

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quale film migliore di: Folie à deux, girato anche con camere, per festeggiare l'apertura di una nuovache propone questa tecnologia a regola d'arte. Il tutto in Veneto, all'UCI di. Ecco come è andata e cosa potranno trovare gli spettatori della zona.