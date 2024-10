Ubriachi se la prendono con i carabinieri dopo il controllo in un locale | in manette

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) PRATO – Non hanno brillato né nei comportamenti né nell’occasione in cui hanno deciso di prendersela con gli avventori di une poi contro i. In piazza, infatti, c’era una manifestazione che vedva presenti tutte le forze dell’ordine. Idella sezione radiomobile della compagnia di Prato, hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale due giovani di 21 e 29 anni.