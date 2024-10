Turismo flussi 2024 in calo -25% pesa il caro-prezzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Doccia fredda per il, specialmente per quanto riguarda i turisti italiani e soprattutto a causa del. Secondo i calcoli di Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima, per ilsi prevedono 130,3 milioni di arrivi e 445,3 milioni di presenze, con un decremento rispettivamente del 2,5% e allo 0,4% rispetto al 2023, segnato da 133,6 milioni di arrivi e 447,2 milioni di pernottamenti. Are maggiormente la quota degli italiani rispetto al mercato estero: in particolare, a optare per una destinazione entro i confini nazionali sarebbero quasi 63 milioni di italiani (-4,5% rispetto al 2023) con poco meno di 208 milioni di pernottamenti (-2,5% rispetto al 2023).