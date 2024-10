Treni in tilt in tutta Italia ritardi fino a 160 minuti e cancellazioni VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI - Un guasto ad una cabina elettrica del nodo di Roma ha mandato inil trasporto ferroviario per due ore in avvio di mattinata, con ripercussioni in tutto il Paese su decine diAlta Velocità, Intercity e Regionali traa 160. Il guasto arriva dopo un'estate caratterizzata danelle settimane più calde di agosto a causa di un programma di manutenzioni sulla rete. Divampa la polemica politica, con le opposizioni che hanno chiesto al vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini di riferire in Parlamento sull'accaduto. Il mercoledì nero per iè iniziato alle 6:30 quando la circolazione nella Capitale si è praticamente paralizzata.