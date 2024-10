Trapani Besmir Balla rescinde il contratto | la nuova squadra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’attaccantecon il. L’ufficialità arriva direttamente dal club tramite una nota sui propri canali ufficiali. Il comunicato del club “La società FC1905 comunica l’avvenuta rescissione contrattuale con il calciatore. L’attaccante, classe 1994, era arrivato ad inizio della scorsa stagione collezionando 36 presenze e 12 reti, tra cui quella decisiva contro il Siracusa il 7 Aprile che ha sancito il ritorno tra i professionisti dei granata. Il presidente Valerio Antonini salutaa modo suo: «Bes, sei stato fondamentale per la nostra promozione e so che tra di noi c’è sempre stata stima e affetto reciproco. Dispiace che le strade sportive si dividano masarà sempre casa tua. Ti voglio bene, vai a Pompei e vinci il campionato, io farò il tifo per te. Ciao, amico mio!».