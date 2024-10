Traffico Roma del 02-10-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità trovati dalla redazione acittà nel dettaglio lungo la galleria Giovanni XXIII ricordiamo la chiusura tra via del Foro Italico Provenendo dalla tangenziale est e avvia trionfale in direzione di quest’ultima provvedimento nato in seguito ad un incidente con veicolo in fiamme avvenuto questa mattina la galleria è aperta solo in direzione del Foro Italico Maggiore attenzione su via Cassia dove per lavori si viaggia con Samsung Nico alternato tra via Vittorio Piccinini è largo della Giustiniana possibili ulteriori disagi nei momenti di maggiorper lavori di manutenzione prosegue la chiusura di Giulia tra Vicolo del cefalo e via del Gonfalone In quest’ultima direzione i cantieri Si estendono anche sulle strade adiacenti almeno fino al 30 settembre infine Viale deignoli continua ad essere ...