Traffico Roma del 02-10-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità di XXIII per un veicolo che ha preso fuoco stamane in direzione via Trionfale è riaperta solo la direzione in via Salaria si sono formate cuore su via del Foro Italico a partire da viale di Tor di Quinto per la chiusura della galleria Giovanni XXIII ilin coda in via della Camilluccia è in via Mario Fani a partire da via Stresa possibile chiusura Il Portico d’Ottavia per le celebrazioni del Capodanno ebraico da oggi al 4 di ottobre modifiche alla viabilità e divieti di sosta nel quartiere ebraico chiusa a viale delle Province per lavori alle condutture del gas da Piazzale delle Province a via Tiburtina deviate sul viale Ippocrate e via Tiburtina diverse proseguono fino al 3 ottobre lavori di potatura alberi in Viale Tiziano tra Piazza Apollodoro e Piazza Cardinal Consalvi previste chiusure al ...