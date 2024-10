Traffico Roma del 02-10-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione intenso ilin entrata aConcordia sulla diramazione diSud tra Torrenova e il grande raccordo anulare con le anche sulla diramazione ditra Settebagni e raccordo trafficata la carreggiata interna del grande raccordo tra Casilina e Laurentina file anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Nomentana congestionato ilsull’intero percorso del tattoo Urbano della A24-teramo in diretta della tangenziale est per i lavori e ilintenso file su via del Foro Italico tra Ponte delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico code sulla via Flaminia tra Labaro e via dei ponti se la situazione su via Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali congestionato ilsu via Nomentana raccordo Sempione via di Val Trompia provinci dente in direzione Porta Pia ci spostiamo al ...