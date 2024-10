Torna il ciclo di incontri dedicato al museo archeologico di Forlì | primo appuntamento con Nevio Agostini

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Cinque appuntamenti autunnali completano il programma della rassegna Archeologia in dialogo, nata per mantenere viva l’attenzione sul“A. Santarelli” di, chiuso dal 1996. "Con questila Sezione didi Italia Nostra conferma l’impegno per la valorizzazione