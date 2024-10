Tim | Mef e Asterion presentano offerta da 700 mln per Sparkle

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (LaPresse) – Il Ministero dell’economia e delle finanze insieme con Retelit SpA (controllata diIndustrial Partners SGEIC S.A.) ha presentato questo pomeriggio un’a Telecom Italia SpA per acquisire l’intero capitale di. La proposta in esclusiva di acquisto, soggetta alle usuali pratiche di mercato, è pari a 700 milioni di euro totali ed è valida fino al 15 ottobre 2024. E’ quanto si legge in una nota del Mef.