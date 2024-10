Terapia di coppia in Italia | le criticità nei rapporti affettivi

Leggi tutta la notizia su mondouomo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’amore ai tempi della: quando il “vissero felici e contenti” ha bisogno di aiuto. La favola moderna: il 55% delle coppiene cerca un lieto fine dal terapeuta. “L’amore non basta”, dicevano i nostri nonni. E forse avevano ragione In un’epoca in cui le relazioni sembrano consumarsi alla velocità di uno swipe su Tinder,

diin: lenei. MondoUomo.it.