Tennis Sinner | Il lavoro non finisce mai

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (askanews) – “Complimenti a Carlos e al suo team, state facendo un gran. Ti auguro il meglio, spero che ci potremo affrontare un altro paio di volte” così Jannikdurante la cerimonia di premiazione dell’Atp di Pechino vinto in finale da Carlos Alcaraz contro l’altoatesino. “Grazie a chi mi sta vicino, al mio team e alla mia famiglia, a tutti quelli che mi supportano quotidianamente e mi capiscono, e a volte non è facile. Ilnonmai. Sono fiero di poter essere in questa posizione, fra pochi giorni ci sarà una nuova opportunità”. L'articolo: “Ilnonmai” proviene da Ildenaro.it.