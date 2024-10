Temptation Island spremuto da Mediaset due edizioni in pochi mesi e finisce la magia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La trasmissione di Canale 5, andata in onda sempre in estate, raddoppia in autunno e domina gli ascolti, ma l'impressione è chefaccia più fatica a imporsi come tema di discussione e infiltrarsi nelle conversazioni quotidiane. A riprova che per la Tv non c'è peggiore antidoto della ricorsività.