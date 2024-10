Taremi torna Principe di Persia e si prende l’Inter | assist e gol d’autore nella notte più difficile

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Inter-Stella Rossa non è stata una partita come le altre per Mehdi: in campo è stato il migliore, con dueal bacio e un gol su rigore, tirato contro l'israeliano Glazer. Mentre il suo Paese era entrato poche ore prima in guerra contro Tel Aviv.