Tajani frena sul ritiro dei militari italiani dal Libano Pronto un pacchetto di aiuti da 17 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo l’incontro con le commissioni competenti di questa mattina, il ministro degli Esteri, Antonio, ha deciso di non partecipare al question time pomeridiano, affidandolo al titolare dei rapporti col parlamento, Luca Ciriani. Una scelta dettata dall’emergenza in corso (in serata deve partecipare alla riunione del Quintetto a nome dell’Italia e quindi di paese guida del G7) ma che ha anche permesso di evitare di prendere posizione davanti al Parlamento sulla delicata situazione sviluppatasi in queste ore, tra l’invasione di terra di Israele ine l’attacco iraniano sui cieli di Tel Aviv.