Tajani | Ancora possibile scongiurare una guerra in tutto il Medio Oriente Garantiremo la sicurezza dei connazionali in Libano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “L’apertura del fronte libanese e l’intervento diretto dell’Iran hanno inevitabilmente accresciuto il rischio di un conflitto regionale su larga scala. Ma l’escalation delle ultime ore ci spingedi più a lavorare per la pace e per il dialogo. C’èla possibilità diunache coinvolga l’intero”. Parola del ministro degli Esteri Antonio, in audizione alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato con Guido Crosetto il giorno dopo l’attacco dell’Iran contro Israele. “Il governo italiano, anche in qualità di presidente del G7, si sta adoperando a 360 gradi per questo obiettivo”, garantisce il titolare della Farnesina, facendo “appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali”.