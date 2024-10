Subacquei | convegno tecnico al circolo Inzani

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sabato 5 ottobre aldi Parma si terrà uninteressante per ie i medici sul Forame Ovale Pervio: una patologia che può colpire sub e non. Alci saranno relatori di spessore, oltre a Umberto Pelizzari , campione mondiale di Apnea, anche i più titolati