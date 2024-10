Stazione di Porta Vescovo c' è l' ok per la riqualificazione delle aree esterne | lavori al via nell' estate 2025

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Passo avanti per ladelladi, ulteriore tassello per ridare vitalità al quartiere di Veronetta.Martedì la giunta comunale ha espresso parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico economica per le opere di rigenerazionecomunali