Sport in tv oggi mercoledì 2 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Champions League, la vela con la Louis Vuitton Cup, il basket con la Champions League e l’Eurocup, e tanto altro ancora. Luna Rossa ed INEOS Britannia continuano a contendersi la Louis Vuitton Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, la finale, dopo le prime 8 regate, è sul punteggio di 4-4. Nell’ultimo atto della competizione si sta regatando al meglio delle 13 prove. Per quanto concerne la giornata odierna ilprevede la nona e la decima regata.