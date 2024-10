Sport e memoria | vince la Sba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Scuola Basket Arezzo ha vinto il torneo internazionale "Basketball Unites" ad Oswiecim, in Polonia. Il successo è stato siglato dai ragazzi dell’under15 New Silver Car che, accompagnati dal tecnico Umberto Vezzosi, hanno goduto di una preziosa occasione di confronto con coetanei da tutta Europa e di formazione e riflessione in virtù delle visite ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Questa trasferta è stata accompagnata anche dall’assessore alloFederico Scapecchi e dal consigliere comunale Alessandro Caneschi che, nell’occasione, hanno consolidato il gemellaggio che unisce le città di Arezzo e di Oswiecim. La stessa Sba, inoltre, già in passato aveva partecipato al torneo promosso dai Kadet Oswiecim.