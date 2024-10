Spende 4mila dollari per comprare una chitarra di Taylor Swift e la distrugge

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un uomo è arrivato are la bellezza diperall'asta unadella celebre cantanteSwift, soltanto per poterlare a colpi di martello. La vicenda, immortala dai presenti e condivisa online, è avvenuta in Texas, dove l'elettorato, in gran parte