Sondrio da domani si potranno accendere i riscaldamenti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Visto il forte calo delle temperature in questi ultimi giorni e viste l'ulteriore abbassamento previsto nei prossimi giorni, il sindaco diMarco Scaramellini ha emesso, nella giornata odierna, un'ordinanza, in cui autorizza l’anticipazione dell’accensione per gli impianti di riscaldamento