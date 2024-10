Sinner-Alcaraz è la finale del China Open che sognavamo fin dall’inizio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)vs, ancora loro. Inutile girarci intorno, il circuito ATP è ricco di grandi giocatori, ma le vere star sono due: con Federer in pensione e la coppia Nadal-Djokovic in fase calante, il futuro del tennis mondiale è nelle racchette di Jannik e Carlos. Al2024, dopo una partita non delle migliori,ha eliminato il padrone di casa Bu in due set (conquistando la cinquantanovesima vittoria della stagione a fronte di sole cinque sconfitte), mentreha fatto fuori Medvedev (anche a lui sono bastati due set) e adesso sarà show. Oggi mercoledì 2 ottobre alle 11, infatti, i due scenderanno in campo per il trofeo, sarà il remake di una delle due semifinali dello scorso anno, quando s’impose l’italiano.