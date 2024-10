Sinner accetta il verdetto del campo | quest’anno Alcaraz per lui è imbattibile

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), lui no, non può appellarsi. Ildice che, almeno per, è una sentenza: vince una finale pazzesca a Pachino, in 3 set, 3 ore e mezza, chiusa con 7 punti di fila nel tie-break decisivo. Il Tas è un fantasma lontano, che si muove con un clangore alimentato dai giornali italiani contro la Wada che ha fatto ricorso. La retorica successiva vorrebbe il numero 1 del mondo in ambasce per l’attesa. Invecevince, vince sempre, fino a quando non va a sbattere contro. E lì si impenna il livello generale del tennis: una rivalità già sbocciata, non solo nei risultati ma anche nel gioco. La bellezza, nel tennis di oggi, non è cosa scontata. Andarsi dunque a rivedere almeno gli highlights della finale di Pechino. Ne vale la pena.dimostra che mentalmente (pur con lo stress per la vicenda doping addosso) è più appuntito di