Sicurezza negli eventi | se ne discute a Casarsa

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)della Delizia, anche grazie alle best practice legate alla sua storica Sagra del Vino, sarà per una sera polo di riferimento a livello regionale per l’organizzazione dipubblici. Si terrà infatti giovedì 3 ottobre alle 20:30 nella Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich un