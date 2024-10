Si aggrava la crisi in Medio Oriente Meloni convoca riunione del G7

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Alla luce dell’rsi dellain, ho ierito d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi per discutere la situazione e valutare le misure necessarie. Allahanno partecipato il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento da remoto, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per i servizi di sicurezza, i vertici dei servizi segreti, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio e, in collegamento, l’Ambasciatore d’Italia in Israele, Luca Ferrari. Nel condannare l’attacco iraniano a Israele, abbiamo condiviso la profonda preoccupazione per gli sviluppi in corso e lanciato un appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali, chiedendo di evitare ulteriori escalation”.