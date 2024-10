Sguardi Urbani | Street Art e Dintorni Uno sguardo sul writing dalle incisioni rupestri alla moderna street art

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sabato 5 ottobre una guida turistica, un writer ed un rapper si incontreranno al Patronato San Vincenzo (accesso, anche in auto, da via don Bosco a causa lavori) per dare vita a «Art e», un evento parte della rassegna «Molte fedi sotto lo stesso cielo 2024» con l’obiettivo di fare il punto sull’arte muraria dpreistoriamodernitÃ