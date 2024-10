Scompare nel sonno a 39 anni ricercatrice e mamma a Berlino

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pescara - La comunità di Montesilvano in lutto per la prematura scomparsa di Martina Sardi, trasferitasi in Germania per lavoro. Domani, giovedì 3 ottobre, la chiesa di San GiovApostolo accoglierà l'ultimo saluto a Martina Sardi, giovanedi 39nel settore farmaceutico, deceduta improvvisamente nel. Originaria di Montesilvano, Martina si era trasferita in Germania dopo aver completato gli studi universitari a Teramo, costruendo lì la sua carriera e vita familiare. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione sui social, con messaggi di affetto e cordoglio da parte di amici e conoscenti. Martina, oltre alla sua amata figlia, lascia un vuoto profondo nei genitori, la sorella Serena, il cognato, i nipoti e i tanti amici che la ricordano con affetto.