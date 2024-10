Scherma Pedone un argento che vale oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A Jesi si è tenuta la prima prova di qualificazione regionale valida per accedere alla prova nazionale assoluti. Il clubPesaro aveva in pedana ben 11 atleti. Nella spada femminile ottima gara nella categoria maggiore per Marta Furlani e Linda Carloni che approdano nella Top16 classificandosi 16ª e 12ª. Nella categoria maschile Pesaro ha vinto una medaglia d’con Mattiae un bronzo con Alessandro Berti, confermandosi ai vertici della spada regionale. Grande prova di Matteo Bugari e Federico Lanari anche loro tra i migliori 16 della competizione, che hanno concluso nono e tredicesimo. Buoni anche i piazzamenti di Matteo Casoli 17°, Rossi Jacopo 36°, Baldi Federico 38°, Piccinini Andrea 44° e Pirozzi Diego 46°.