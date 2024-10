Sarno case sotto assedio dai ladri | sottratti gioielli per 40mila euro

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A, negli ultimi giorni, si sono verificati tre furti in altrettante abitazioni. Ihanno sottrattoe preziosi per un valore complessivo di circada una villa. La polizia locale, in collaborazione con i carabinieri, ha avviato un'indagine per risalire ai responsabili. Le indagini La scientifica ha effettuato i rilievi necessari e sta analizzando le telecamere di sicurezza presenti nelle vicinanze. In uno degli episodi, i malviventi sono entrati in casa mentre i proprietari si trovavano all'interno. Tra le zone colpite, anche un appartamento situato in via Pioppazze.