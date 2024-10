Salute Consoli Eudf Italia | 4 mln con diabete ma è inaccettabile disparità cure tra regioni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Malattia è emergenza sanitaria, al Parlamento europeo chiediamo politiche per garantire equità e omogeneità di trattamenti" "Oggi sono circa 4 milioni glini con. Per questi pazienti la tecnologia in tutte le sue forme è un grande ausilio per far sì che possano vivere una vita il più possibile uguale a quella delle persone