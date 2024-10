Sagra del Tortellone d' autunno di Bevilacqua

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nei giorni 4-5-6 e 11-12-13 ottobre 2024, presso il campo sportivo diritorna ladeld’.Si tratta della versione autunnale dellache si tiene in estate in occasione della festa del patrono San Giacomo e, come durante quest’ultima, si potranno degustare