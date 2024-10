‘RuPaul’s Drag Race Global All Stars’ Nehellenia per l’Italia | Quanti sgambetti ho ricevuto…

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Romana, seconda classificata e Miss Congeniality nella seconda stagione diItalia,rappresenta il nostro paese nella prima edizione di RuPaul’sAll Stars. Disponibile su Paramount+, lo show vede competere dodici regine da tutto il mondo con un unico obiettivo: aggiudicarsi il titolo di Queen of the Mothertucking World. Ma anche un premio di 200.000 dollari e un posto nel padiglione internazionale dellaHall of Fame. “È un’emozione fortissima”, ci spiega. “Hanno scelto il meglio del meglio di ogni nazione quindi essere considerata il meglio del meglio delBeh, tanta roba. Umanamente, poi, è stata un’ulteriore conferma dato che di mio sono una persona molto insicura. Per questo, ricevere prima le certezze daItalia e adesso in un contesto cosìe per me è stato bellissimo.