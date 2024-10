Ruba l’identità alla ex per guardare la tv gratis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Castelnuovo Rangone (Modena), 2 ottobre 2024 – Una rata, due, tre e successive, a cadenza mensile. ‘Prelievi’ legati all’abbonamento ad una nota piattaforma televisiva; peccato che lei quel contratto non lo avesse mai sottoscritto. Le è bastato così chiedere a chi fosse intestato per scoprire l’amara verità: il suo ex, approfittando dei documenti di identità che in passato, durante la relazione, gli aveva inviato aveva utilizzato gli stessi per abbonarsi, ‘abbuffandosi’ e gratuitamente di partite ed incontri sportivi. E’ scattata così la denuncia per sostituzione di persona nei confronti di un 42enne oggi residente fuori regione. A denunciarlo è stata proprio l’ex fidanzata, una 32enne di Castelnuovo Rangone che, a giugno dello scorso anno, si è resa conto dei prelievi mensili sul suo conto corrente, legati appunto ad un contratto mai stipulato con una nota piattaforma televisiva.