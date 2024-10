Roma manifestazione pro-Pal di sabato 5 ottobre il questore | C’è un divieto e va rispettato

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il neodiRoberto Massucci ha spiegato come per lapro Palestina annunciata«esista une va fatto rispettare. È in corso un dialogo con i promotori per cercare di trovare tempi diversi e una cornice di legalità alla». In ogni caso un tavolo tecnico il giorno precedente allapredisporrà le eventuali specifiche per la sicurezza, con «servizi a cerchi concentrici attorno a piazzale Ostiense fin dai caselli autostradali e lungo le direttrici che portano al centro die diventeranno sempre più stringenti».