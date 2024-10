Riapre il vicolo del centro storico dopo 25 anni

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Con ordinanza n. 46 del 2024 è stato finalmente riaperto il passaggio lungo via San Nicola neldi Casalvieri, rimasto chiuso per motivi di sicurezza per circa 25. Tale varco rappresenta l’accesso principale alla piazzetta denominata del belvedere e si inserisce nella splendida