Quattro negozi chiudono nel giro di un mese | Clima di decadimento totale

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Neldi uncirca, a Capua,esercizi commerciali hanno chiuso i battenti dopo anni di attività. E' la denuncia che arriva dal consigliere comunale Massimo Antropoli che evidenzia come l’amministrazione comunale capuana non abbia mai predisposto un piano strategico per favorire la