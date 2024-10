Punire o cambiare?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dalla riforma del voto in condotta a scuola alle misure del nuovo Ddl sicurezza, dietro l’ondata punitiva non si cela solo il mancato cambiamento ma anche un altro dubbio, forse ancora più preoccupante: mettere a tacere chi dissente, chi non è d’accordo con noi, quelle voci critiche che sono la base del dialogo, della conoscenza e quindi della democrazia.