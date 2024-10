Promozione Puglia il Mesagne rinforza la difesa con Matteo Armenia

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) IlCalcio comunica di aver tesserato per la stagione 2024/25-Difensore classe 2003, ha iniziato la sua carriera nel Brindisi in Serie D, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Successivamente, ha giocato nel Brilla Campi, adattandosi sia come difensore centrale