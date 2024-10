Prende a calci e pugni la ex fidanzata e la deruba stalker arrestato in fragranza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI - Ha provato a fuggire di casa per cercare scampo alle violenze dell'ex compagno, ma l'uomo, un rumeno pregiudicato di 27 anni, l'ha trascinata per i capelli all'interno dell'appartamento e poi l'ha aggredita in modo brutale, schiaffeggiandola e colpendola con. Le urla della donna hanno messo in allarme alcuni vicini che hanno chiesto l'intervento della polizia: gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno raggiunto l'abitazione, in una strada del centro cittadino, dove hanno trovato la donna terrorizzata, in evidente stato di agitazione con il volto e il collo sanguinanti e con numerosi graffi sul corpo.