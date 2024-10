‘Portobello’ la serie sul caso Enzo Tortora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) E’ Marco Bellocchio a dirigere la“Portobello”, incentrata sulla storia di. Sono iniziate le riprese sul conduttore televisivo a Roma e si sposteranno, nelle prossime settimane, anche in Campania, Sardegna e Lombardia. Si tratta di una produzione – la prima – che vede la produzione di Our Films insieme a Kavac Film, in coproduzione con ARTE France e in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. Ecco le prime anticipazioni sul progetto. Le anticipazioni sullatv “Portobello” Latv sarà composta da 6 episodi e racconterà l’indimenticabile e traumatico periodo della vita del presentatore del programma tv “Portobello” – andato in onda dal 1977 per sette edizioni – improvvisamente accusato da alcuni collaboratori di giustizia di far parte di un’associazione legata alla camorra e incentrata sul traffico di stupefacenti.