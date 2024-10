Poche auto in Montenapo | la Ztl è inutile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Di fronte alle 27 pagine del report dell’AMAT, Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde, ribadisce le perplessità sull’opportunità di una Zona a Traffico Limitato nel Quadrilatero della Moda. Come già riportato, il report sottolinea che la ZTL serve a rafforzare la vocazione (pedonale e ciclopedonale) di viae dintorni. Per Monguzzi, però, le parole del report confermano che l’intervento non serve: "A pagina 8 si legge che “il Quadrilatero è una Ztl di fatto in quanto gli schemi di circolazione vigenti e le ZTL poste immediatamente al di fuori del Quadrilatero inibiscono lo sviluppo di traffici di attraversamento“. Entrano pochissime. Quello che abbiamo sempre sostenuto. Ma per il sindaco è un provvedimento storico". Gi.An.