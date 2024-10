Piange il robot | investimenti frenati dalla burocrazia di Transizione 5 0

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)il, nel mondo e in Italia. In vista della biennale internazionale della macchina utensile,, automazione, digital e additive manufacturing (in programma dal 9 al 12 ottobre a FieraMilano) Ucimu, l’associazione di settore, fa i conti con un 2024 difficile per l’industria italiana dell’automazione stimando una possibile ripresa a partire dall’anno prossimo. Unildi5.0 L'Identità .