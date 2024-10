Pescara baby campione di pattinaggio taglia il traguardo ma non si ferma | disperso e poi ritrovato Era scappato nel circuito dei professionisti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non era soddisfatto e così dopo aver completato ildi 8 km riservato alla sua categoria, ha deciso di proseguire e completare quello ben più lungo di 42 km totali. Così di un bambino di 10 anni e originario di Pontecagnano Faiano (Salerno) si erano perse le tracce durante i “World skate games” che si sono svolti trae Montesilvano. Per fortuna il piccolo è stato rintracciato, anche grazie alle immagini trasmesse dalla Rai come riferisce Ansa, da una volante a un chilometro e mezzo daldei “grandi”. Tanta la paura, ma poi è arrivata la gioia una volta che il bambino ha completato la prova: «Davvero tanto spavento, ma per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi», hanno dichiarato i genitori. L’episodio Il piccolo della società Sportlab di Pontecagnano Faiano si era classificato 11esimo neldi 8 km previsto per la sua categoria.