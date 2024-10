Perseguita e picchia l' ex compagna | arrestato 27enne violento

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una donna è stata brutalmente aggredita dal suo ex compagno, unromeno pregiudicato, mentre tentava di fuggire di casa per sottrarsi alle sue violenze. L’uomo l’ha trascinata per i capelli nell’appartamento e l'ha colpita con schiaffi, calci e pugni. Le grida disperate della vittima hanno