Perché non sono felice? e altre 4 domande di neo mamme Risponde la psicologa

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Diventare madre è un’esperienza profondamente trasformativa, carica di emozioni contrastanti che spaziano dalla gioia alla vulnerabilità. Durante la gravidanza e nel periodo successivo al parto, le neosi trovano ad affrontare non solo i cambiamenti fisici, ma anche una serie di sfide psicologiche. Questo periodo, noto come perinatale, rappresenta un momento cruciale per la salute mentale delle donne. Come stanno le neo-? Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), una donna su cinque sviluppa problemi di salute mentale nel periodo perinatale, tra cui depressione e ansia, con la depressione peripartum che emerge come il disturbo più frequente. I dati raccolti dal Network Italiano sulla Salute Mentale Perinatale indicano che circa il 24,5% delle donne in gravidanza o nel post-parto presenta un rischio di depressione, mentre il 15,4% soffre di ansia.